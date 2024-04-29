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Сотрудничество бизнеса с государством позволяет осуществлять масштабные проекты для Украины, - основатель WhiteBIT

Фото: Владимир Носов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С самого начала полномасштабного вторжения бизнес и государство показывали хороший пример сотрудничества. Этот тренд предопределяет и дальнейший характер таких отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью СЕО одной из наиболее европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT Владимира Носова.

Как известно, недавно компания получила благодарность от фандрейзинговой платформы UNITED24, подписанную президентом.

"Это благодарность за поддержку Украины с подписью нашего президента. Мы активно включились в помощь украинцам и UNITED24, в частности, когда началось полномасштабное вторжение. Мы подключили криптовалютное решение Whitepay для обеспечения быстрого приема донатов на военную и гуманитарную поддержку Украины. Мне особенно приятно иметь возможность не просто донатить, а предлагать цифровые решения, которые помогают Украине собирать больше финансовой поддержки со всего мира", - прокомментировал Владимир Носов.

Он также рассказал, что отличие от UNITED24 - не первая благодарность за помощь во время войны. В частности, недавно он получил отличие от руководителя ГУР Кирилла Буданова "За содействие военной разведке Украины" и благодарность от главы СБУ ("За значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины").

Также медаль "За оборону Харькова" и еще одна благодарность Буданова "За содействие и сотрудничество в оказании помощи Украинской армии", отличие "За содействие войску" от уже бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а также благодарности от отдельных военных подразделений.

"Каждую награду принимаю с благодарностью. Я осознаю, что победа сейчас борется на поле боя военными, а мы только им помогаем. Однако эта причастность к общему делу вдохновляет. Работаем дальше", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

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