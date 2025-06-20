ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Британії зробили перший крок до легалізації евтаназії

Велика Британія, П'ятниця 20 червня 2025 22:37
UA EN RU
У Британії зробили перший крок до легалізації евтаназії Фото: парламент Британії підтримав легалізацію евтаназії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Великої Британії проголосував за законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду (евтаназії). Це відкриває шлях до наймасштабнішої соціальної зміни в країні за останнє покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агенство, законопроєкт підтримали 314 депутатів, тоді як проти був 291 парламентар.

Закон "Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)" надасть психічно здоровим та невиліковно хворим дорослим в Англії та Уельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, право вирішити, чи завершити своє життя за допомогою лікарів.

Тепер документ перейде до Палати лордів, де його очікує кілька місяців обговорень і поправки. Попри можливі зміни необрані лорди навряд чи блокуватимуть законодавство, ухвалене обраними членами Палати громад.

Таким чином, Британія може приєднатися до таких країн, як Австралія, Канада та окремі штати США, де вже дозволили асистований суїцид.

Прихильники законопроєкту кажуть, що він забезпечить гідність і співчуття людям, які страждають. Противники ж стверджували, що хворі люди можуть відчувати, що їм слід покінчити з життям, боячись стати тягарем для своїх родин і суспільства.

Нагадаємо, у травні цього року нижня палата парламенту Франції (Національна асамблея) підтримала у першому читанні суперечливий для багатьох законопроєкт про евтаназію.

Також у січні 2022 року в Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію невиліковно хворих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді