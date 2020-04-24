Список симптомів коронавірусу розширили

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Симптоми можуть проявлятися в проміжку між другим та 14-м днями після зараження

У США повідомили про нові симптоми коронавірусу - болі в м'язах, головний біль, а також втрата смаку і нюху. Про це повідомили Центри з контролю і профілактики захворювань США.

Тепер весь список симптомів такий: температура, кашель, озноб, задишка, тремор, м'язові і/або головні болі, біль у горлі, втрата смаку або нюху. Хоча раніше були тільки - лихоманка, задишка і кашель.

Симптоми можуть проявлятися в проміжку між другим та 14-м днями після зараження.

Нагадаємо, вчені Інституту майбутнього людства Оксфордського університету, Австралійського національного університету і Гарвардського університету спрогнозували активність поширення коронавірусної хвороби на території України і підготували чотири сценарії до березня 2021 року.

У найгіршому сценарії захворіє до 34 млн українців. Але тільки в разі відміни карантину через 2 тижні і його непродовження.

РБК-Україна писало, що вчора в Україні встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом, заразилися майже 600 людей. Сьогодні на 101 людину менше інфікованих.