Будівництво підводного тунелю до Криму: у МЗС Китаю зробили заяву про свою участь

У Китаї зробили заяву через будівництво підводного тунелю в окупованому Криму. У МЗС назвали повідомлення про це таким, що "позбавлено підстав".

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар Укрінформу .

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - сказав Ван.

Будівництво підводного тунелю у Криму

Нещодавно The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи повідомив, що росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму. Зокрема, російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує РФ із півостровом. За даними видання, нібито переговори щодо цього будівництва вже відбулися наприкінці жовтня.

При цьому у Військово-морських силах України зазначили, що Росія навряд чи зможе приховати подібне будівництво. Водночас у ВМС засумнівалися у життєздатності такого плану.