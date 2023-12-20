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В список спонсоров войны внесли вторую крупнейшую строительную госкомпанию Китая

Среда 20 декабря 2023 18:41
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В список спонсоров войны внесли вторую крупнейшую строительную госкомпанию Китая Фото: китайская строительная госкомпания CRCC внесена в список спонсоров войны (twitter.com/CRECofficial)
Автор: Владимир Костырин

В перечень международных спонсоров войны внесли китайскую государственную строительную компанию China Railway Construction Corporation (CRCC), которая продолжает вести работы в стране-агрессоре России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

В Агентстве отмечают, что продолжающийся бизнес CRCC на территории РФ, где она строит метро, мосты и автомагистрали, и стало основанием для внесения компании в такой список.

"Железнодорожно-строительная корпорация CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.", - рассказали в НАПК.

Также уточняется, что CRCC работает в России уже 6 лет. Корпорация находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

Планы о строительстве подводного тоннеля в Крым

В Агентстве среди прочих примеров проектов и работ китайской компании в РФ, а также участии в импортно-экспортных операциях, обратили внимание на данные СМИ о том, что в конце октября российское и китайское руководство тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить страну-агрессора с временно оккупированным украинским Крымом.

"Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC", - говорится в публикации.

Поддержка "военной машины" РФ

В НАПК добавили, что CRCC обеспечивает технологические способности РФ, продолжает активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать широкомасштабную военную агрессию против Украины.

Представительства CRCC в России

Китайская корпорация CRCC представлена в РФ такими дочерними компаниями:

  • ООО "16-ое Управление Сиарсисы",
  • ООО "Сиарсисы Рус", имеет договорные отношения с подсанкционной компанией АО РЖД Логистика, АО Судостроительный завод им. Октябрьской Революции",
  • ООО "Специализированный застройщик "ТПУ «Мичуринский проспект",
  • ООО "Сильвер Сити Констракшн",
  • ООО "19 Бюро Сиарсис Рус",
  • ООО "Сиарсисы Гавань Рус".

Что предшествовало

Ранее в ноябре в публикации The Washington Post указывалось, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с оккупированным Крымским полуостровом.

По данным прессы, Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

При этом в Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.

Добавим, что в конце сентября в Китае сделали заявление из-за информации о строительстве подводного тоннеля в оккупированном Крыму. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь назвал сообщение об этом "лишенным оснований".

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