В список спонсоров войны внесли вторую крупнейшую строительную госкомпанию Китая
В перечень международных спонсоров войны внесли китайскую государственную строительную компанию China Railway Construction Corporation (CRCC), которая продолжает вести работы в стране-агрессоре России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
В Агентстве отмечают, что продолжающийся бизнес CRCC на территории РФ, где она строит метро, мосты и автомагистрали, и стало основанием для внесения компании в такой список.
"Железнодорожно-строительная корпорация CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.", - рассказали в НАПК.
Также уточняется, что CRCC работает в России уже 6 лет. Корпорация находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).
Планы о строительстве подводного тоннеля в Крым
В Агентстве среди прочих примеров проектов и работ китайской компании в РФ, а также участии в импортно-экспортных операциях, обратили внимание на данные СМИ о том, что в конце октября российское и китайское руководство тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить страну-агрессора с временно оккупированным украинским Крымом.
"Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC", - говорится в публикации.
Поддержка "военной машины" РФ
В НАПК добавили, что CRCC обеспечивает технологические способности РФ, продолжает активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать широкомасштабную военную агрессию против Украины.
Представительства CRCC в России
Китайская корпорация CRCC представлена в РФ такими дочерними компаниями:
- ООО "16-ое Управление Сиарсисы",
- ООО "Сиарсисы Рус", имеет договорные отношения с подсанкционной компанией АО РЖД Логистика, АО Судостроительный завод им. Октябрьской Революции",
- ООО "Специализированный застройщик "ТПУ «Мичуринский проспект",
- ООО "Сильвер Сити Констракшн",
- ООО "19 Бюро Сиарсис Рус",
- ООО "Сиарсисы Гавань Рус".
Что предшествовало
Ранее в ноябре в публикации The Washington Post указывалось, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с оккупированным Крымским полуостровом.
По данным прессы, Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".
При этом в Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.
Добавим, что в конце сентября в Китае сделали заявление из-за информации о строительстве подводного тоннеля в оккупированном Крыму. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь назвал сообщение об этом "лишенным оснований".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.