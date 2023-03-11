До списку санкцій проти ігрового бізнесу потрапила українська ТОВ Parimatch

Загалом у списку, які потрапили під обмеження, вказано 287 юридичних осіб. Серед них є, зокрема:

Паріматч Фаундейшн (Parimatch) Foundation. Цей міжнародний благодійний фонд має кіпрську реєстрацію.

Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед (Parimatch United Investments Limited). зареєстрований у Великобританії.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Паріматч" (Limited Liability Company "Parimatch") - ця компанія зареєстрована у столиці України Києві.

Також у списку "російська донька" компаній бренду ТОВ "Букмекерська контора "Парі", зареєстрована у Москві (РФ).

Обмежувальні заходи для компаній, які потрапили до списку, включають блокування активів, заборону торгових операцій та виведення капіталу з України, анулювання або зупинення ліцензії. Термін дії санкцій складає 50 років.

Додамо, що за даними YouControl, компанія ТОВ "Паріматч" зареєстрована у листопаді 2019 року за юридичною адресою у Києві. Сайт компанії - pm.ua.

Нагадаємо, що власником торгової марки Parimatch є кіпрська компанія "Рілліус Холдінг Лімітед". Представник бренду в Україні - компанія Parimatch Ukraine (parimatch.ua). На сайті компанії зазначається, що вона є офіційним партнером фандрейзингової платформи UNITED24 для збору пожертв на підтримку України.