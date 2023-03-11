В санкционный список против игрового бизнеса попала украинская ООО Parimatch

В санкционный список СНБО, введенный в действие указом президента Владимира Зеленского, попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch". Среди них украинское ООО "Париматч" и российская "дочка".
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на обнародованный указ главы Украинского государства.
Всего в списке, которые попали под ограничения, указаны 287 юридических лиц. Среди них есть, в частности:
Также в списке "российская дочка" компаний бренда ООО "Букмекерская контора "Пари", зарегистрированная в Москве (РФ).
Ограничительные меры для компаний, попавших в список, включают блокирование активов, запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулирование или остановку лицензии. Срок действия санкций составляет 50 лет.
Добавим, что по данным YouControl, компания ООО "Париматч" зарегистрирована в ноябре 2019 года по юридическому адресу в Киеве. Сайт компании - pm.ua.
Напомним, что владельцем торговой марки Parimatch является кипрская компания "Риллиус Холдинг Лимитед". Представитель бренда в Украине - компания Parimatch Ukraine (parimatch.ua). На сайте компании отмечается, что она является официальным партнером фандрейзинговой платформы UNITED24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.
Ранее адвокат объяснил, что Parimatch только в сентябре 2022 года досрочно прекратил действие своего свидетельства в знак в России.
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