У списку Коломойський та низка фірм: Кіпр позбавив "золотих паспортів" 77 осіб

За даними видання, до списку потрапили відомі російські мультимільйонери. Там також опинився малайзійський біржовий брокер Джо Лоу, який перебуває в міжнародному розшуку під номером один за шахрайство та фінансові злочини.

Варто зауважити, що з українських відомих осіб у списку опинився Ігор Коломойський та ще низка осіб. Паспортів позбавлені також члени їх родин.

У списку опинились провайдери, юридичні фірми та аудиторські бюро, через які переправлялися "золоті паспорти".

З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів. У 2022 році Зеленський позбавив його громадянства, а в 2021-му США запровадили проти нього санкції за корупцію.