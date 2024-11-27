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В списке Коломойский и ряд фирм: Кипр лишил "золотых паспортов" 77 человек

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Власти Кипра снова аннулировали ряд "золотых паспортов", которые были выданы иностранцам в рамках инвестиционной программы. В списке оказались 77 человек из разных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politis.

По данным издания, в список попали известные российские мультимиллионеры. Там также оказался Малайзийский биржевой брокер Джо Лоу, который находится в международном розыске под номером один за мошенничество и финансовые преступления.

Стоит отметить, что из украинских известных лиц в списке оказался Игорь Коломойский и ряд человек. Паспортов лишены также члены их семей.

В списке оказались провайдеры, юридические фирмы и аудиторские бюро, через которые переправлялись золотые паспорта.

С сентября 2023 года Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и отмывании средств. В 2022 году Зеленский лишил его гражданства, а в 2021 году США ввели против него санкции за коррупцию.

В феврале 2024 года адвокаты бизнесмена заявили о затягивании рассмотрения его иска по потере гражданства.

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КипрИгорь Коломойский