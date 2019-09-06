Списки на обмен пленных могут корректировать

Списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могут корректировать до начала процесса обмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным источников, представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", но до 7 сентября, предполагаемой даты начала процесса, в списках могут произойти изменения. Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

Кроме того, источник добавил, что под вопросом остается обмен украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боевых действиях в Чечне, а также двух сотрудников СБУ, задержанных после нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, могут обменять на бывшего боевика "ДНР" и фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Накануне Цемаха освободили из-под стражи.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.