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В списках на освобождение находятся еще 115 украинцев, - Денисова

Новости » Общество    08.09.2019 - 18:45
В списках на освобождение находятся еще 115 украинцев, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Денисова передала в РФ списки на обмен, в котором было 150 фамилий граждан Украины

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала освобождение накануне 35 политзаключенных Кремля лишь началом переговоров. Об этом она сказала в интервью BBC News Украина.

"В списках, которые я передала госпоже Москальковой и тем органам, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 наших граждан. Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули на родину. Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех", - сказала Денисова.

По ее словам, в списке также есть крымские татары.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся вчера, 7 сентября, в Украину вернулись 35 удерживаемых лиц.

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президенты Украины и России договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате.

В Кремле заявили, что в ходе беседы Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах.

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