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В списках на звільнення знаходяться ще 115 українців, - Денісова

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 18:45
В списках на звільнення знаходяться ще 115 українців, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Денісова передала в РФ список на обмін, в якому було 150 прізвищ громадян України

Український омбудсмен Людмила Денісова назвала звільнення напередодні 35 політв'язнів Кремля лише початком переговорів. Про це вона сказала в інтерв'ю BBC News Україна.

"У списках, які я передала пані Москальковій та тим органам, які займаються питаннями звільнення, було 150 наших громадян. Зараз була перша група з 35 осіб, яких вже повернули на батьківщину. Ми продовжуємо далі працювати над тим, щоб повернути всіх", - сказала Денисова.

За її словами, у списку також є кримські татари.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся вчора, 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб.

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Президенти України і Росії домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в форматі нормандської.

У Кремлі заявили, що в ході бесіди Путін і Зеленський домовилися про подальших контактах.

Офіційного звернення від РФ про закриття справ проти полонених не надходило, - Денісова На території РФ і окупованого Криму утримуються 110 українців, - Денісова
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