Списание вагонов по возрасту спровоцирует транспортный коллапс, - эксперт

"Если это произойдет в Украине, то, во-первых, возрастет стоимость перевозки в несколько раз, и это отразится на стоимости конечной продукции. Та продукция, которая будет экспортироваться, станет неконкурентоспособной. Мы потеряем рынки. А выиграют в Украине только несколько предприятий, которые принадлежат конкретным олигархам, владельцам", - сказал Каленков.

По его мнению, списание десятков тысяч вагонов создаст искусственный дефицит подвижного состава на железной дороге и спровоцирует коллапс перевозок.

"Меморандум подписывают как раз те, которые получают выгоду от этого, несколько компаний-производителей вагонов и несколько финансовых институтов, которые тоже заработают на этом деньги. Но эта афера называется создание дефицита вагонов на рынке", - пояснил он.

По словам Каленкова, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет ограничения по возрасту, там есть ограничение по качеству тех вагонов, которые отправляются на линию.

"Таким путем пошла только Российская Федерация, когда она это делала для того, чтобы поддержать конкретных олигархов, владельцев заводов, которые производят вагоны, и в том числе производят танки. И тогда стоимость возросла в 4 раза", - объяснил Каленков.

Он подчеркнул: 80% грузоотправителей выступили категорически против решения о списании вагонов по возрасту, и подписали Антимеморандум. Более 200 компаний призвали УЗ, Министерство инфраструктуры и президента отказаться от идеи списания вагонов по возрасту, и инвестировать средства в обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Вместо того, чтобы покупать локомотивы, пассажирские вагоны, ремонтировать пути, главный упор сделан на строительство новых вагонов. 107 млрд гривен… Это те 107 млрд, которые могли бы пойти реально на продуктивные инвестиции", - подчеркнул Каленков.