Списання вагонів за віком спровокує транспортний колапс, - експерт

"Якщо це станеться в Україні, то, по-перше, зросте вартість перевезення у кілька разів, і це позначиться на вартості кінцевої продукції. Та продукція, яка експортуватиметься, стане неконкурентоспроможною. Ми втратимо ринки. А виграють в Україні лише кілька підприємств, які належать конкретним олігархам, власникам", - сказав Каленков.

На його думку, списання десятків тисяч вагонів створить штучний дефіцит рухомого складу на залізниці та спровокує колапс перевезень.

"Меморандум підписують саме ті, які отримують вигоду від цього, кілька компаній-виробників вагонів та кілька фінансових інститутів, які теж зароблять на цьому гроші. Але ця афера називається створення дефіциту вагонів на ринку", - пояснив він.

За словами Каленкова, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах немає обмеження за віком, там є обмеження щодо якості вагонів, які вирушають на лінію.

"Таким шляхом пішла лише Російська Федерація, коли вона це робила для того, щоб підтримати конкретних олігархів, власників заводів, які виробляють вагони, і в тому числі виробляють танки. І тоді вартість зросла у 4 рази", - пояснив Каленков.

Він підкреслив: 80% відправників вантажу виступили категорично проти рішення про списання вагонів за віком, і підписали Антимеморандум. Понад 200 компаній закликали УЗ, Міністерство інфраструктури та президента відмовитися від ідеї списання вагонів за віком та інвестувати кошти в оновлення інфраструктури, яка перебуває в критичному стані.

"Замість того, щоб купувати локомотиви, пасажирські вагони, ремонтувати колії, головний упор зроблено на будівництво нових вагонів. 107 млрд гривень... Це ті 107 млрд, які могли б піти реально на продуктивні інвестиції", - підкреслив Каленков.