Списание грузовых вагонов по возрасту повлечет за собой коллапс на УЗ, - аграрии

Инициатива Министерства инфраструктуры по списанию рабочих грузовых вагонов по возрасту и постройке новых на украинских вагоностроительных заводах содержит признаки коррупции и может привести к коллапсу на украинской железной дороге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление участников аграрного рынка Украины.

"Вся программа по утилизации старых товарняков нацелена на обогащение владельцев вагоностроительных заводов", - отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в эфире телеканала "Украина 24".

Аграрии убеждены: снимать с рельсов подвижной состав не ко времени, это пустит под откос весь рынок перевозок УЗ.

"Одноразовое списание в 2028 году до 43% рабочего парка приведет просто к коллапсу на УЗ и остановит движение грузовых поездов. Потому что это около 40 тыс. полувагонов и огромное количество в частности зерновозов, что составляет почти 50% от нынешнего парка вагонов компании", - объяснил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.