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Списання вантажних вагонів за віком спричинить колапс на УЗ, - аграрії

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Київ , Понеділок 29 листопада 2021 14:32
Списання вантажних вагонів за віком спричинить колапс на УЗ, - аграрії Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Ініціатива Міністерства інфраструктури щодо списання робочих вантажних вагонів за віком та побудови нових на українських вагонобудівних заводах містить ознаки корупції, та може призвести до колапсу на українській залізниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву учасників аграрного ринку України.

"Вся програма з утилізації старих товарняків націлена на збагачення власників вагонобудівних заводів", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов у ефірі телеканалу "Україна 24".

Аграрії переконані: знімати з рейок рухомий склад не на часі, це пустить під укіс весь ринок перевезень УЗ.

"Одноразове списання в 2028 році до 43% робочого парку спричинить просто колапс на УЗ і зупинить рух вантажних поїздів. Тому що це близько 40 тис. напіввагонів і величезна кількість зокрема зерновозів, - що складає майже 50% від нинішнього парку вагонів компанії", - пояснив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком. Для цього було підготовлено Меморандум, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 млрд на будівництво нових вагонів.

У свою чергу, українські компанії та асоціації, які становлять інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної економічної кризи.

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