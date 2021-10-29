Списание грузовых вагонов по возрасту экономически необоснованно, - эксперт

"Со следующего года хотят списывать 42-летние полувагоны, а до 2028-го снизить "планку" до 22 лет эксплуатации. Среди потенциальных жертв реформы львиная доля приходится на вагоны, качественно отремонтированные за счет грузоотправителей и способные исправно служить еще десятки лет", - пояснил эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в США срок жизни вагонов - 50 лет и больше, а в Европе вообще не ограничивают их срок эксплуатации. И это никак не влияет на качество перевозок в развитых странах, в то время как в Украине только за 2020 год было зарегистрировано 126 случаев схода вагонов с рельсов.

"Как у США и ЕС так получается? Ответ простой: жесткий контроль выпускаемых на пути составов и качественный ремонт как вагонов, так и путей. Именно эти и только эти меры помогут навести порядок и в нашем железнодорожном хозяйстве", - уверен Каленков.

Он напомнил, что единственной страной, которая реализовала списание вагонов по возрасту, была РФ. И там это было сделано, чтобы обеспечить миллиардными заказами вагоноремонтные заводы, которые принадлежат приближенным к Путину олигархам.

"Если программу реализуют в Украине в нынешней редакции, неизбежно возникнет искусственный дефицит, что повысит стоимость пользования вагонами как минимум в 4 раза. Эту цену заплатят грузоотправители, потеряв при этом в конкурентоспособности на мировых рынках, и конечный потребитель перевозимой продукции. А десятки миллиардов гривен, которые таким образом хотят вымыть из реального бизнеса, будут частично разворованы чиновниками УЗ и упадут на счета наиболее заинтересованной в этой афере стороны – владельцев вагоностроительных заводов, среди которых, к слову, есть и российские бизнесмены", - подчеркнул Каленков.