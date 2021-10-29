Списання вантажних вагонів за віком економічно необґрунтоване, - експерт

Програма оновлення вантажних вагонів, написана посадовцями УЗ та Мінтрансу - абсолютно нелогічна та економічно необґрунтована ідея виводити з ладу вагони, які досягли певного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ВП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.
"З наступного року хочуть списувати 42-річні піввагони, а до 2028-го знизити "планку" до 22 років експлуатації. Серед потенційних жертв реформи левова частка припадає на вагони, якісно відремонтовані за рахунок вантажовідправників і здатні справно служити ще десятки років", - пояснив експерт в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, у США термін життя вагонів - 50 років і більше, а в Європі взагалі не обмежують їх термін експлуатації. І це ніяк не впливає на якість перевезень у розвинених країнах, тоді як в Україні лише за 2020 рік було зареєстровано 126 випадків сходження вагонів із рейок.
"Як у США і ЄС так виходить? Відповідь проста: жорсткий контроль складів, що випускаються на шляху, і якісний ремонт як вагонів, так і колій. Саме ці і тільки ці заходи допоможуть навести лад і в нашому залізничному господарстві", - упевнений Каленков.
Він нагадав, що єдиною країною, яка реалізувала списання вагонів за віком, була Росія. І там це було зроблено, щоб забезпечити мільярдними замовленнями вагоноремонтні заводи, які належать олігархам, наближеним до Путіна.
"Якщо програму реалізують в Україні в нинішній редакції, неминуче виникне штучний дефіцит, що підвищить вартість користування вагонами як мінімум у 4 рази. Цю ціну заплатять відправники вантажу, втративши при цьому в конкурентоспроможності на світових ринках, і кінцевий споживач продукції, що перевозиться. А десятки мільярдів гривень, які таким чином хочуть вимити з реального бізнесу, будуть частково розкрадені посадовцями УЗ і впадуть на рахунки найбільш зацікавленої в цій афері сторони - власників вагонобудівних заводів, серед яких, до речі, є і російські бізнесмени", - наголосив Каленков.
Нагадаємо, проект наказу зі списання вантажних вагонів, що досягли певного віку, опублікувало Міністерство інфраструктури України. Проти цього рішення виступили українські та міжнародні бізнес-асоціації: там заявили, що ініціатива створить колапс на українському ринку перевезень, адже миттєво списати доведеться понад 50 тис. вагонів. При цьому на закупівлю нових вагонів потрібно понад 100 млрд грн, яких немає ні у бізнесу, ні у державних УЗ.
У свою чергу ЗМІ, проаналізувавши проект наказу, з'ясували, що займатися будівництвом нових вагонів будуть три заводи, які належать українським та російським олігархам.