Списання вантажних вагонів за віком економічно необґрунтоване, - експерт

"З наступного року хочуть списувати 42-річні піввагони, а до 2028-го знизити "планку" до 22 років експлуатації. Серед потенційних жертв реформи левова частка припадає на вагони, якісно відремонтовані за рахунок вантажовідправників і здатні справно служити ще десятки років", - пояснив експерт в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, у США термін життя вагонів - 50 років і більше, а в Європі взагалі не обмежують їх термін експлуатації. І це ніяк не впливає на якість перевезень у розвинених країнах, тоді як в Україні лише за 2020 рік було зареєстровано 126 випадків сходження вагонів із рейок.

"Як у США і ЄС так виходить? Відповідь проста: жорсткий контроль складів, що випускаються на шляху, і якісний ремонт як вагонів, так і колій. Саме ці і тільки ці заходи допоможуть навести лад і в нашому залізничному господарстві", - упевнений Каленков.

Він нагадав, що єдиною країною, яка реалізувала списання вагонів за віком, була Росія. І там це було зроблено, щоб забезпечити мільярдними замовленнями вагоноремонтні заводи, які належать олігархам, наближеним до Путіна.

"Якщо програму реалізують в Україні в нинішній редакції, неминуче виникне штучний дефіцит, що підвищить вартість користування вагонами як мінімум у 4 рази. Цю ціну заплатять відправники вантажу, втративши при цьому в конкурентоспроможності на світових ринках, і кінцевий споживач продукції, що перевозиться. А десятки мільярдів гривень, які таким чином хочуть вимити з реального бізнесу, будуть частково розкрадені посадовцями УЗ і впадуть на рахунки найбільш зацікавленої в цій афері сторони - власників вагонобудівних заводів, серед яких, до речі, є і російські бізнесмени", - наголосив Каленков.