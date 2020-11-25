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Списание вагонов по возрасту: "Укрзализныця" предложила компромиссный вариант

Киев, Среда 25 ноября 2020 13:55
Списание вагонов по возрасту: "Укрзализныця" предложила компромиссный вариант
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Уз предложила сбалансированное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов

АО "Укрзализныця" предложила сбалансированное и компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов.

Об этом идет речь в письме в адрес Министерства инфраструктуры от руководства УЗ.

Так, компания предлагает ограничить 33-мя годами только срок службы полувагонов. Что касается зерновозов, то срок их службы УЗ предлагает продлить до 45 лет.

Как сказано в письме, компания поддерживает решение ведомства ограничить предельный срок службы грузовых вагонов. Но, в то же время, призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине.

"Внедрение этих мер необходимо проводить с учетом возможностей отечественных вагоностроительных предприятий, финансовых возможностей владельцев и операторов подвижного состава, а также нужд предприятий Украины в железнодорожных перевозках", - подчеркивается в письме.

Напомним, Мининфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предложило запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021-2029 годов.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в свою очередь заявил, что такое решение ударит прежде всего по "Укрзализныце", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы. Это будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно.

Позже Государственная регуляторная служба заблокировала приказ Мининфраструктуры: по их мнению, ведомство не предоставило достаточно данных о том, как ограничение срока эксплуатации вагонов отразится на экономике Украины.

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