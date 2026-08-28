Списали 580 дронів для ЗСУ як "втрачені в бою": СБУ викрила схему на 12 млн грн

СБУ викрила схему привласнення понад 12 млн гривень на закупівлі FPV-дронів для армії. У результаті захисники Харківського напрямку не отримали жодного з 580 запланованих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Організатором злочинної схеми виявився колишній командир однієї з бригад Сил територіальної оборони на Київщині, який під час вчинення злочину перебував на своїй посаді. До протиправної діяльності він залучив ще трьох осіб.

Розслідування встановило, що посадовець організував фіктивну закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн гривень.

Безпілотники мали відправити українським воїнам на Харківський напрямок, однак через підробку договорів жоден із них так і не потрапив до військових. Це негативно вплинуло на виконання бойових завдань на передовій.

Як намагалися приховати злочин

Попри відсутність техніки, зловмисники оформили документи так, ніби дрони були успішно передані воїнам.

Екскомбриг надав на підпис підроблені акти приймання-передачі дронів, а після цього вимагав від підлеглих приховати факт відсутності безпілотників під час перевірок та оформити документи на списання майна як нібито втраченого під час боїв.

Фото: затримання фігурантів схеми з дронами для ЗСУ (СБУ)

Співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ затримали посадовця безпосередньо за місцем служби разом із трьома спільниками. Наразі його звільнено із займаної посади.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.