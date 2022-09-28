Спірне під контролем ЗСУ, окупанти просіли на флангах: актуальні карти бойових

Оновлена карта на 27 вересня. Селище Спірне, від якого веде дорога до Лисичанська, знаходиться під контролем ЗСУ, окупанти провели невдалу атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap .

На Сватівському напрямі – звільнено Куп'янськ-Вузловий, Піски-Радьківські, Рубці, Рідкодуб та Коровий Яр.

Окупант суттєво просів на флангах, боєздатні частини сидять у Лимані. Ідуть бої, але варто відзначити, що вибудовувати оборону по Осколу ворога не вийшло, хоча в період з 15 по 21 сюди прибули резерви.

Бахмутський відрізок – бої продовжуються по всій лінії від Білогорівки до Зайцевого. Поки що результат невідомий.

Авдіївський відрізок – без істотних змін, ситуація напружена, точаться бої.

Запорізький та Херсонський напрямки – без істотних змін.

Зазначається, що біля Куп'янська було спіймано мобілізованого окупанта, який 21 вересня тільки став на службу. Надалі ситуація буде схожа, ворог кидатиме мобілізовані піхотні з'єднання і відправлятиме масу на штурм позицій або просто закриє ними весь фронт.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, знищено багато техніки ворога.