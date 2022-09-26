ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, знищено багато техніки ворога, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Протягом 25 вересня наші воїни відбили атаки ворога у районах 13 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку - Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне;

на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.