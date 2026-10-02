Спільний фонд України та США уклав першу угоду щодо корисних копалин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За словами керівника інвестиційного відділу Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) Конора Коулмана, спочатку фонд зосередиться на проєктах з видобутку на ранніх стадіях.

Тимчасовими та стратегічними цілями визначено родовища рідкоземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Він підкреслив, що всі ці ресурси входять до переліку критично важливих корисних копалин США, що повністю відповідає пріоритетам американської адміністрації. Інвестиції також мають продемонструвати підтримку Вашингтоном Києва у тривалій війні проти Росії.

"Для українського народу вкрай важливо, щоб ми інвестували саме зараз", - наголосив Коулман.

Зміцнення енергетичної системи

Ще два нових проєкти спрямовані на зміцнення українських мереж електропостачання та опалення після посилення російських атак на ключову інфраструктуру.

Ці ініціативи доповнять майже 100 мільйонів доларів кредиту, які DFC погодилася надати енергетичній компанії ДТЕК.

Кошти спрямують на нову акумуляторну систему, яка забезпечить резервне електропостачання близько 600 тисяч українських домівок на строк до двох годин, а сам проєкт також матиме доступ до капіталу в разі виникнення збитків.

Крім того, фонд придбає частку в капіталі когенераційної платформи для виробництва тепла та електроенергії. Вона призначена для створення та експлуатації низки "енергетичних хабів", покликаних відновити пошкоджені системи тепло- та електропостачання домогосподарств.

Що відомо про фонд

Спільний інвестиційний фонд був створений у рамках угоди про корисні копалини, яку країни підписали у квітні минулого року з ініціативи президента США Дональда Трампа.

Діяльність фонду зосереджена на п’яти стратегічних секторах, серед яких видобуток корисних копалин, оборона, енергетика, інфраструктура та суміжні галузі. Наразі організація активно шукає додаткові кошти для розширення своїх інвестиційних можливостей.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, у квітні минулого року Україна та США підписали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Документ також відомий як угода про рідкоземельні метали або критичні мінерали.

Угода передбачає спільне залучення інвестицій у розробку українських родовищ стратегічних ресурсів, серед яких літій, титан, графіт, уран, а також нафта і природний газ.