"Можемо взяти, що захочемо": Трамп здивував заявою про угоду щодо надр з Україною
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів. За його словами, ця угода дає право "брати все, що захочуть США" у будь-який момент.
Як передає РБК-Україна, про це глава Білого дому заявив у інтерв'ю телеканалу "Голос справжньої Америки".
Згадуючи угоду, Трамп наголосив, що Україна" дуже багата, має дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних металів".
Він також припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати 300 млрд доларів, однак контракт все одно вигідний і Вашингтон "поверне собі гроші".
Щодо повернення коштів, президент США мав а увазі неодноразову допомогу Україні, зокрема військову, яку Вашингтон надавав Києву.
"Україна дуже багата, там дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних ресурсів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо", - заявив президент США.
У підсумку Трамп прокоментував, що це була "дуже хороша угода".
Угода зі США про надра
Нагадаємо, минулого року у квітні Україна та США підписали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, яку часто називають угодою про рідкоземельні метали або критичні мінерали.
Документ передбачає спільне залучення інвестицій у розробку українських родовищ стратегічних ресурсів, зокрема літію, титану, графіту, урану, а також нафти й природного газу.
При цьому право власності на надра та природні ресурси залишається за Україною, а фонд працює на принципах рівноправного партнерства між двома країнами.
У межах угоди Україна спрямовує до фонду частину доходів від нових ліцензій і рентних платежів за користування визначеними природними ресурсами.
Куди підуть гроші
В уряді тоді наголосили, що отримані в рамках угоди і США кошти мають використовуватися для фінансування проєктів із видобутку корисних копалин, розвитку енергетики, інфраструктури та післявоєнної відбудови.
Українська сторона також підкреслила, що "угода не створює для країни боргових зобов'язань перед США" і покликана стимулювати приплив американських та міжнародних інвестицій в економіку України.
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що угода з Україною про надра має забезпечити американським платникам податків певну "віддачу" за допомогу Україні. Він говорив, що США повинні "повернути свої гроші".