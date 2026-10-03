Спільний фонд США та України уклав першу угоду щодо рідкоземів з компанією співвласника АТБ

Американо-український фонд уклав першу угоду щодо критичних мінералів і запустив ще чотири проєкти загальною вартістю близько 70 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фонд створили в межах угоди між Україною та США щодо мінеральних ресурсів, яку країни підписали у квітні 2025 року за ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа. Його діяльність охоплює п'ять стратегічних напрямів, серед яких критичні мінерали, оборона, енергетика та інфраструктура.

Як розповів Reuters керівник інвестиційного відділу Американської корпорації міжнародного фінансового розвитку (DFC) Конор Коулман, нині фонд має проєкти приблизно на 70 млн доларів.

За його словами, інвестиції мають продемонструвати підтримку України з боку США в умовах повномасштабної війни та значних пошкоджень інфраструктури.

"Для українського народу надзвичайно важливо, що ми інвестуємо саме зараз", - зазначив Коулман.

Перша угода фонду

Перший проєкт у сфері корисних копалин передбачає інвестицію близько 30 млн доларів у спільну інвестиційну платформу з BGV Group.

Компанію заснував Геннадій Буткевич, який також є співвласником мережі супермаркетів "АТБ".

На початковому етапі фонд планує зосередитися на гірничодобувних проєктах, які перебувають на ранніх стадіях реалізації. Йдеться про родовища в різних регіонах України.

Серед пріоритетних ресурсів називають рідкоземельні елементи, уран, берилій та цирконій. Усі вони входять до переліку критично важливих мінералів США.

"Усі вони входять до списку критично важливих мінералів США, тож це дуже добре узгоджується з тим, що ми прагнемо зробити з точки зору пріоритетів адміністрації", - пояснив Коулман.

Фонд інвестує і в енергетику

Ще два нові проєкти фонду пов'язані з українською енергетикою та теплопостачанням. Їх реалізація відбувається на тлі посилення російських атак по енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону.

Один із проєктів доповнить майже 100 млн доларів фінансування, яке DFC погодилася надати найбільшій приватній енергетичній компанії України "ДТЕК".

Кошти мають піти на створення нової акумуляторної системи. Вона забезпечуватиме резервне електропостачання приблизно для 600 тисяч українських домогосподарств на період до двох годин.

Проєкт також передбачає можливість залучення додаткового капіталу у разі виникнення збитків.

Ще один напрям передбачає участь фонду в капіталі платформи комбінованого виробництва тепла та електроенергії. Вона має сприяти будівництву й роботі "енергетичних хабів", які допомагатимуть відновлювати пошкоджене електро- та теплопостачання для українських домогосподарств.

За словами Коулмана, фонд також продовжує шукати додатковий капітал, щоб збільшити обсяг інвестицій у проєкти в Україні.