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Для спільних навчань. Атомний підводний човен США прибув до Австралії

Фото: атомний підводний човен США прибув до Австралії (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США прибув до Австралії, щоб взяти участь у спільних навчаннях з патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Австралія в наступному десятилітті планує купити у США три атомні підводні човни з ракетним неядерним озброєнням, а в 2040-х роках в Австралії вже побудувати власний атомний підводний човен нового класу.

Збройні сили США не мають власної військово-морської бази в Австралії, але вони використовуватимуть кілька австралійських центрів ВМС.

Сполучені Штати також братимуть участь у модернізації кількох авіабаз на півночі Австралії. Цього місяця Австралія та США проводять два великі військові навчання. Відомо, що два кораблі ВМС Індії приєднаються до навчань "Малабар" разом із США, Австралією та Японією.

Американський атомний підводний човен у Південній Кореї

Нагадаємо, що за кілька тижнів до візиту до Австралії американський підводний човен іншого типу відвідав Південну Корею.

Сполучені Штати вперше з 1980-х років направили атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами до узбережжя Південної Кореї. Цей крок є частиною зусиль США та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.

Також США та Південна Корея запустили новий механізм для стримування ядерних загроз КНДР.

 

 

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