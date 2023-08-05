RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для совместных учений. Атомная подлодка США прибыла в Австралию

Фото: атомная подлодка США прибыла в Австралию (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Атомная подводная лодка класса "Вирджиния" ВМС США прибыла в Австралию, чтобы принять участие в совместных учениях по патрулированию Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Австралия в следующем десятилетии планирует купить у США три атомные подводные лодки с ракетным неядерным вооружением, а в 2040-х годах в Австралии уже построить собственную атомную подводную лодку нового класса.

У вооруженных сил США нет собственной военно-морской базы в Австралии, но они будут использовать несколько австралийских центров ВМС.

 Соединенные Штаты также будут участвовать в модернизации нескольких авиабаз на севере Австралии. В этом месяце Австралия и США проводят два крупных военных учения. Известно, что два корабля ВМС Индии присоединятся к учениям "Малабар" вместе с США, Австралией и Японией.

Американская атомная подлодка в Южной Корее

Напомним, что за несколько недель до визита в Австралию американская подводная лодка другого типа посетила Южную Корею.

Соединенные Штаты впервые с 1980-х годов направили атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами к побережью Южной Кореи. Этот шаг является частью усилий США и Южной Кореи по сдерживанию ракетно-ядерных амбиций КНДР.

Также США и Южная Корея запустили новый механизм для сдерживания ядерных угроз КНДР.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАвстралия