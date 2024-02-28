Спікери 23 парламентів звернулися до Джонсона із відкритим листом: що відомо

Так, у цьому відкритому листі очільники парламентів просять Джонсона внести на розгляд Палати представників Конгресу США ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів для допомоги Україні.

"Наразі законопроект переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, Спікер Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд Нижньою Палатою американського Конгресу. Ми, спікери парламентів, закликали спікера Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - йдеться в листі.

Відкритий лист до спікера Палати представників США Майка Джонсона (facebook.com/stefanchuk.official)

В документі, наголошується, що країни, що підписали лист, налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку.

"Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні", - додають автори.

Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США. Україні потрібна допомога! Україні потрібна зброя! Україна повинна перемогти!" - додав від себе Стефанчук.

Допомога США Україні

28 лютого Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "своєчасно" винесе на голосування продовження допомоги Україні, а першим пріоритетом назвав кордон із Мексикою. Крім того, президент США Джо Байден також звернувся до Конгресу через допомогу Україні, закликавши "зробити це", маючи на увазі ухвалення законопроекту.

Нагадаємо, Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Але вже 13 лютого Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,34 мільярда доларів. Зазначимо, що це ще не фінальне рішення США. Оскільки далі законопроект має пройти Палату представників, речник якої Майк Джонсон до цього вже розкритикував документ.