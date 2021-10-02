Спикера правительства Грузии оштрафуют из-за нарушения запрета агитации в день выборов

Председатель парламента Грузии Каха Кучава нарушил запрет агитации в день выборов. Мужчина пришел в участок в защитной маске на котором изображена символика правящей партии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ".

Отмечается, что Кучава одним из первый пришел в свой участок, чтобы отдать голос. Впрочем, на его защитной маске была изображена символика правящей в стране партии "Грузинская мечта", что является нарушение запрета агитации в день выборов. Соответствующий факт также подтвердила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Хатуна Иоселиани.

"Он пришел в маске с символикой партии. В связи с этим председатель комиссии будет действовать в рамках закона. Здесь явное нарушение правил агитации", - отметила Иоселиани.

Согласно законодательству Грузии, Кучаву накажут штрафом в размере 2 тысяч лари (около 670 долларов).

Председатель парламента признался, что не обратил внимание на то, какую именно маску надевает перед походом в участок.

"Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф", - заявил Кучава.