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Спікера уряду Грузії оштрафують через порушення заборони агітації в день виборів

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Грузія, Субота 02 жовтня 2021 16:14
Спікера уряду Грузії оштрафують через порушення заборони агітації в день виборів Фото: голова парламенту Грузії Каха Кучава (facebook.com/KakhaKuchava)
Автор: Сергій Пишкін

Голова парламенту Грузії Каха Кучава порушив заборону агітації в день виборів. Чоловік прийшов до дільниці у захисній масці на якій зображена символіка правлячої партії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости - Грузия".

Зазначається, що Кучава одним з перший прийшов в свою дільницю, аби віддати голос. Втім, на його захисній масці була зображена символіка правлячої в країні партії "Грузинська мрія", що є порушення заборони агітації в день виборів. Відповідний факт також підтвердила прессекретар Центральної виборчої комісії Грузії Хатуна Іоселіані.

"Він прийшов в масці з символікою партії. У зв'язку з цим голова комісії буде діяти в рамках закону. Тут явне порушення правил агітації", - відзначила Іоселіані.

Відповідно до законодавства Грузії, Кучаву покарають штрафом у розмірі 2 тисяч ларі (близько 670 доларів).

Голова парламенту зізнався, що не звернув увагу на те, яку саме маску вдягає перед походом до дільниці.

"Я дійсно не звернув уваги на те, яку надів маску. Факт, що це було порушенням. Знаю, що буде відповідне реагування і, як я розумію, мені доведеться заплатити штраф", - заявив Кучава.

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