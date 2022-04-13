Спикер Запорожской ОВА рассказал о тяжелом сражении в Пологовском районе

В Пологовском районе Запорожской области силы территориальной обороны вступили в тяжелый бой с войсками РФ, намереваясь выбить оккупантов из одного из населенных пунктов. Однако враг подтянул подкрепление, и нашим бойцам пришлось отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева .

Сражение в Пологовском районе состоялось в понедельник, и длилось пять с половиной часов.

"Отдельные подразделения Запорожской бригады территориальной обороны вышли на определенные позиции и заняли часть населенного пункта, запланированного для освобождения от оккупантов. Впоследствии россияне подтянули подкрепление, что в несколько раз превышало количество наших воинов и техники, так что украинским подразделениям пришлось организованно отходить", - рассказал полковник ВСУ Арефьев.

Он подчеркивает, что несмотря на неудачный результат этого боя, украинские военные все равно достигнут своей цели и выбьют оккупантов за пределы края.

Также спикер ОВА сообщил, что в Мелитопольском районе области рашисты продолжают действовать террористическими методами, чтобы запугать местное население и склонить на свою сторону, занимаются поборами.

"Сходные действия происходят и в Бердянском районе области. Кроме того, каждый день появляется информация о том, что оккупанты похищают людей с украинской позицией, а среди местных находятся коллаборанты, которые помогают внедрять террористические методы войны", - говорится в сообщении.

Арефьев подчеркивает, что готовых вести партизанскую войну и помогать силам обороны Запорожского края - значительно больше.

"Да, по информации от жителей с. Лугово Васильевской общины стало известно, что российские военные прирыли свои танки, чтобы замаскировать их, посреди поселка в балке. Теперь наши защитники точно знают, куда при ближайшем случае целить, чтобы уничтожить оккупантов", - пишет он.