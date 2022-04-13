Спікер Запорізької ОВА розповів про важкий бій у Пологівському районі

У Пологівському районі Запорізької області сили територіальної оборони вступили у важкий бій з військами РФ, маючи намір вибити окупантів з одного з населених пунктів. Однак ворог підтягнув підкріплення, і нашим бійцям довелося відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Запорізької обласної Військової адміністрації Івана Ареф'єва .

Битва в Пологівському районі відбулася в понеділок, і тривала п'ять з половиною годин.

"Окремі підрозділи Запорізької бригади територіальної оборони вийшли на визначені позиції і зайняли частину населеного пункту, який був запланований для звільнення від окупантів. Згодом росіяни підтягнули підкріплення, що у кілька разів перевищувало кількість наших воїнів та техніки, тож українським підрозділам довелося організовано відходити", - розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.

Він підкреслює, що незважаючи на невдалий результат цього бою, українські військові все одно досягнуть своєї мети і виб'ють окупантів за межі краю.

Також спікер ОВА повідомив, що в Мелітопольському районі області рашисти продовжують діяти терористичними методами, щоб залякати місцеве населення і схилити на свій бік, займаються поборами.

"Схожі дії відбуваються і в Бердянському районі області. Крім того, щодня з’являється інформація про те, що окупанти викрадають людей із українською позицією, а серед місцевих знаходяться колаборанти, які допомагають впроваджувати терористичні методи війни", - йдеться в повідомленні.

Ареф'єв підкреслює, що готових вести партизанську війну і допомагати силам оборони Запорізького краю - значно більше.

"Так, з інформації від жителів с. Лугове Василівської громади стало відомо, що російські військові прикопали свої танки, щоб замаскувати їх, посеред селища у балці. Тож тепер наші захисники точно знають, куди за найближчої нагоди цілити, аби знищити окупантів", - пише він.