Спікер парламенту Вірменії "розлютив" Москву заявою про Україну

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив про "рішучу підтримку Єреваном територіальної цілісності України, Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн". У Росії стверджують, що він "перейшов усі червоні лінії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verelq та APA.
Виступаючи на конференції голів парламентів держав Євросоюзу, Симонян заявив, що з огляду на те, що "в центрі уваги конференції - питання вторгнення Росії в Україну та близькосхідний конфлікт", він хотів би підтвердити, що Вірменія "рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн".
Цим, однак, вірменський спікер не обмежився. За рівнем загрози він поставив Росію в один ряд з Азербайджаном.
"Росія організовує кампанію погроз і дезінформації. Викликає заклопотаність, що багато посадових осіб російського уряду наважуються диктувати інтереси Вірменії та говорити від імені вірменського народу. Яскравий приклад сказаного - гібридна атака Росії та Азербайджану на Вірменію, пов'язана з тристоронньою зустріччю, яка відбулася 5 квітня в Брюсселі й у якій брали участь прем'єр-міністр Вірменії, голова Єврокомісії та держсекретар США", - зазначив Симонян.
Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, коментуючи висловлювання спікера парламенту Вірменії, заявила, що Симонян "перейшов усі червоні лінії".
"Хотілося б поставити колезі, голові парламенту Вірменії запитання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити без уваги такого роду русофобські виступи", - сказала вона.
Матвієнко також доручила сенаторам підготувати й направити до парламенту Вірменії запит у зв'язку з "антиросійськими" заявами спікера вірменського парламенту.
"Я б надіслала письмово до парламенту Вірменії запит, від чийого імені він виступав і чи поділяє парламент Вірменії оцінки, висловлені на цій сходці. Ми не залишимо без уваги такого роду русофобські, антиросійські виступи. Просто було соромно за нашого колегу, що він перейшов уже всі червоні лінії", - додала голова Ради Федерації РФ.
Нагадаємо, у березні 2024 року повідомлялося, що влада Вірменії обговорює можливість приєднання до ЄС. Єреван також хоче розширити коло партнерів. У МЗС уточнили, що народ Вірменії має європейські прагнення. За даними відомства, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.
Головною проблемою Вірменії на шляху в ЄС, безперечно, можна вважати Росію. Москва заблокувала проєвропейський курс Єревана у 2013 році і точно спробує повторити це знову. Ба більше, Росія вже сьогодні докладає до цього значні зусилля.
Чому Вірменія розвернулась в бік Європи, чи підтримує народ позицію офіційного Єревана та як на ці вірменські прагнення може відреагувати Росія, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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