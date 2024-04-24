Спікер парламенту Вірменії "розлютив" Москву заявою про Україну

Що сказав Симонян

Виступаючи на конференції голів парламентів держав Євросоюзу, Симонян заявив, що з огляду на те, що "в центрі уваги конференції - питання вторгнення Росії в Україну та близькосхідний конфлікт", він хотів би підтвердити, що Вірменія "рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн".

Цим, однак, вірменський спікер не обмежився. За рівнем загрози він поставив Росію в один ряд з Азербайджаном.

"Росія організовує кампанію погроз і дезінформації. Викликає заклопотаність, що багато посадових осіб російського уряду наважуються диктувати інтереси Вірменії та говорити від імені вірменського народу. Яскравий приклад сказаного - гібридна атака Росії та Азербайджану на Вірменію, пов'язана з тристоронньою зустріччю, яка відбулася 5 квітня в Брюсселі й у якій брали участь прем'єр-міністр Вірменії, голова Єврокомісії та держсекретар США", - зазначив Симонян.

Реакція Росії

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, коментуючи висловлювання спікера парламенту Вірменії, заявила, що Симонян "перейшов усі червоні лінії".

"Хотілося б поставити колезі, голові парламенту Вірменії запитання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити без уваги такого роду русофобські виступи", - сказала вона.

Матвієнко також доручила сенаторам підготувати й направити до парламенту Вірменії запит у зв'язку з "антиросійськими" заявами спікера вірменського парламенту.

"Я б надіслала письмово до парламенту Вірменії запит, від чийого імені він виступав і чи поділяє парламент Вірменії оцінки, висловлені на цій сходці. Ми не залишимо без уваги такого роду русофобські, антиросійські виступи. Просто було соромно за нашого колегу, що він перейшов уже всі червоні лінії", - додала голова Ради Федерації РФ.