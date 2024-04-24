Спикер парламента Армении "разозлил" Москву заявлением об Украине

Что сказал Симонян

Выступая на конференции глав парламентов государств Евросоюза, Симонян заявил, что, учитывая, что "в центре внимания конференции - вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт", он хотел бы подтвердить, что Армения "решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран.

Этим, однако, армянский спикер не ограничился. По степени угрозы он поставил Россию в один ряд с Азербайджаном.

"Россия организует кампанию угроз и дезинформации. Вызывает озабоченность, что многие должностные лица российского правительства решаются диктовать интересы Армении и говорить от имени армянского народа. Яркий пример сказанного - гибридная атака России и Азербайджана на Армению, связанная с трехсторонней встречей апреля в Брюсселе и в которой участвовали премьер-министр Армении, глава Еврокомиссии и госсекретарь США", - отметил Симонян.

Реакция России

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя высказывания спикера парламента Армении, заявила, что Симонян "перешел все красные линии".

"Хотелось бы задать коллеге, председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем обойти вниманием такого рода русофобские выступления", - сказала она.

Матвиенко также поручила сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос в связи с "антироссийскими" заявлениями спикера армянского парламента.

"Я бы послала письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке. Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто было стыдно за нашего коллегу, что он уже перешел все красные линии", - добавила председатель Совета Федерации РФ.

Выступление Симоняна также прокомментировал председатель международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин, заявив, что высказывание армянского спикера имеет