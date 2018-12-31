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Спикер Ватикана и его заместитель неожиданно объявили об отставке

Новости » Происшествия    31.12.2018 - 21:55
Спикер Ватикана и его заместитель неожиданно объявили об отставке
Фото: Грег Берк и Папа Франциск (Getty Images)

Причины отставки они не назвали

Спикер Ватикана и его заместитель неожиданно объявили 31 декабря о том, что уходят в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, об отставке объявили американец Грег Берк и его заместитель испанка Палома Гарсиа Овехеро. Оба причины своего решения не назвали.

"Я и Палома подали в отставку с 1 января. В это переходное время в коммуникациях Ватикана мы считаем, что Святейший Отец полностью свободен собрать новую команду", - заявил Берк.

Агентство отмечает, что отставки состоялись спустя две недели после того, как Папа Франциск назначил итальянского журналиста и личного друга Андреа Торньелли ответственным за все коммуникации Ватикана.

59-летний Бурк, бывший репортер Fox News, присоединился к Ватикану в 2012 году как советник в Государственном секретариате Ватикана и стал представителем в 2016 году. Он является членом консервативной католической группы Opus Dei.

43-летняя Овехеро, бывшая журналистка испанской радиосети COPE, имела одну из самых высоких должностей среди женщин в Ватикане.

Напомним, ранее Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания.

РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi вспомнил Украину и попросил для нее мира.

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