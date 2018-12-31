Речник Ватикану та його заступниця несподівано оголосили про відставку

Фото: Грег Бeрк та Папа Франциск (Getty Images)

Причини відставки вони не назвали

Речник Ватикану і його заступниця несподівано оголосили 31 грудня про те, що йдуть у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, про відставку оголосили американець Грег Бeрк та його заступниця іспанка Палома Гарсіа Овехеро. Обидва причини свого рішення не назвали.

"Я і Палома подали у відставку з 1 січня. У цей перехідний час в комунікаціях Ватикану ми вважаємо, що Святіший Отець повністю вільний зібрати нову команду", - заявив Берк.

Агентство зазначає, що відставки відбулися через два тижні після того, як Папа Франциск призначив італійського журналіста і особистого друга Андреа Торньєллі відповідальним за всі комунікації Ватикану.

59-річний Бурк, колишній репортер Fox News, приєднався до Ватикану в 2012 році як радник у Державному секретаріаті Ватикану і став представником у 2016 році. Він є членом консервативної католицької групи Opus Dei.

43-річна Овехеро, колишня репортерка іспанської радіомережі COPE, мала одну з найвищих посад серед жінок у Ватикані.

Нагадаємо, раніше Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Епіфанія.

РБК-Україна писало, що Папа Римський Франциск в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру.