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Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины

Новости » Политика    25.12.2018 - 15:31
Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com)

В 2018 году главным пожеланием для всего мира было пожелания братства

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

В 2018 году тема братства была главной в рождественском послании Папы Римского.

Помимо Украины, Папа Римский попросил мира для Сирии, Йемена, Венесуэлы, Никарагуа, а также завершения конфликтов в Африке и на Корейском полуострове.

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан", - отметил понтифик.

Отметим, сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова.

Напомним, в 2017 году Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за мир на Донбассе.

Также сообщалось, что что Папа Римский Франциск решил изменить молитву "Отче наш".

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