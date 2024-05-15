Спікер Ради зустрівся з Ердоганом: обговорили саміт миру та повернення полонених з РФ
Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної ради.
"Завершив офіційний візит до Туреччини зустріччю з Президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. З першого дня вторгнення - як десять років тому, так і два роки тому, Туреччина з Україною", - повідомив Стефанчук.
Він розповів, що під час зустрічі вони з Ердоганом обговорили ряд важливих питань.
"Важливими залишаються подальші зусилля, зокрема, і Туреччини, спрямовані на звільнення військовополонених і політичних бранців кремля, зокрема, Першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла", - пояснив спікер ВР.
Стефанчук розповів, що окрема увага під час зустрічі була приділена Формулі миру президента України Володимира Зеленського.
"Подякував Туреччині за підтримку ініціативи й за лідерство турецької сторони у межах імплементації пункту щодо продовольчої безпеки. Наголосив, що Україна прагне чесного й справедливого миру, але не в обмін на власні території. Україна дуже розраховує на особисту участь президента Туреччини у Глобальному саміті миру", - наголосив він.
Зі свого боку, президент Турецької Республіки відзначив високий рівень співробітництва між двома країнами, невідʼємним складником якого є взаємодія між турецьким і українським парламентами.
Також Ердоган акцентував, що Туреччина з моменту вторгнення Росії у Крим виступила на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Також він запевнив, що масштабна підтримка України продовжуватиметься.
"Окрім того, Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що Туреччина принципово підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського", - додав спікер ВР.
Нагадаємо, на початку березня президент Зеленський під час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезі Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них були репресовані кримські татари.
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