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Спикер Рады встретился с Эрдоганом: обсудили саммит мира и возвращение пленных из РФ

Украина, Среда 15 мая 2024 23:06
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Спикер Рады встретился с Эрдоганом: обсудили саммит мира и возвращение пленных из РФ Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной рады.

"Завершил официальный визит в Турцию встречей с Президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. С первого дня вторжения - как десять лет назад, так и два года назад, Турция с Украиной", - сообщил Стефанчук.

Он рассказал, что во время встречи они с Эрдоганом обсудили ряд важных вопросов.

"Важными остаются дальнейшие усилия, в частности, и Турции, направленные на освобождение военнопленных и политических пленников кремля, в частности, Первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла", - пояснил спикер ВР.

Стефанчук рассказал, что отдельное внимание во время встречи было уделено Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Поблагодарил Турцию за поддержку инициативы и за лидерство турецкой стороны в рамках имплементации пункта по продовольственной безопасности. Подчеркнул, что Украина стремится к честному и справедливому миру, но не в обмен на собственные территории. Украина очень рассчитывает на личное участие президента Турции в Глобальном саммите мира", - подчеркнул он.

Со своей стороны, президент Турецкой Республики отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами, неотъемлемой составляющей которого является взаимодействие между турецким и украинским парламентами.

Также Эрдоган акцентировал, что Турция с момента вторжения России в Крым выступила в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он заверил, что масштабная поддержка Украины будет продолжаться.

"Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция принципиально поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского", - добавил спикер ВР.

Напомним, в начале марта президент Зеленский во время визита в Стамбул передал своему турецкому коллеге Эрдогану список украинских пленников, которых содержит Россия. Среди них были репрессированы крымские татары.

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