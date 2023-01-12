Спикер парламента Латвии выступил в Верховной раде (видео)
В четверг, 12 января, в Верховной раде Украины выступил спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
"Все выступление (а это примерно 20 минут) он сделал на украинском языке", - говорится в сообщении.
Железняк привел несколько тезисов, прозвучавших во время выступления спикера Сейма Латвии:
- Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками РФ в Риге;
- Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины;
- Украина больше всего.
Нардеп напомнил, что Сейм Латвии признал РФ как страну - террориста.
"В расчете на ВВП, Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине", - добавил Железняк.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко показал часть выступления Эдвардса Смилтенса.
Напомним, что Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании "Рамштайна".
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