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Спікер парламенту Латвії прибула з візитом до України

Вівторок 16 січня 2024 11:00
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Спікер парламенту Латвії прибула з візитом до України Фото: спікер парламенту Латвії Дайга Мієріня (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Спікер парламенту Латвії Дайга Мієріня прибула з візитом до України у вівторок, 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Верховної Ради України.

"Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами та парламентами" - зазначила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Загалом Латвія надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

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