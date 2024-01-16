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Спикер парламента Латвии прибыла с визитом в Украину

Вторник 16 января 2024 11:00
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Спикер парламента Латвии прибыла с визитом в Украину Фото: спикер парламента Латвии Дайга Миериня (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня прибыла с визитом в Украину во вторник, 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Верховной Рады Украины.

"Совет встретить и поздравить с первым официальным визитом в Украине спикера Саейма Латвии Дайгу Миериню! Этот визит еще больше укрепит дружеский альянс между нашими странами и парламентами" - отметила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности Латвия предоставила Украине помощи на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

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