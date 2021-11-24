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Спикер парламента Швеции удовлетворил ходатайство премьера об отставке

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Стокгольм, Среда 24 ноября 2021 22:41
Спикер парламента Швеции удовлетворил ходатайство премьера об отставке Фото: экс-премьер Швеции Магдалена Андерссон (facebook.com/magdalenaeandersson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен удовлетворил просьбу премьер-министра Магдалены Андерссон об отставке. В ближайшее время лидеры партий вернутся к вопросу формирования нового правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швеции.

"Спикер парламента Андреас Норлен получил просьбу об увольнении с должности премьер-министра от Магдалены Андерссон и одобрил ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андреас Норлен свяжется с лидерами парламентских партий 25 ноября, чтобы обсудить ситуацию и вернуться к вопросу о формировании нового правительства.

Напомним, Магдалена Андерссон подала заявление об отставке с поста премьер-министра Швеции через несколько часов после ее избрания.

Отметим, днем 24 ноября парламент Швеции проголосовал за назначение Андерссон главой правительства.

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