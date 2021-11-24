Спикер парламента Швеции удовлетворил ходатайство премьера об отставке

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен удовлетворил просьбу премьер-министра Магдалены Андерссон об отставке. В ближайшее время лидеры партий вернутся к вопросу формирования нового правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швеции .

"Спикер парламента Андреас Норлен получил просьбу об увольнении с должности премьер-министра от Магдалены Андерссон и одобрил ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андреас Норлен свяжется с лидерами парламентских партий 25 ноября, чтобы обсудить ситуацию и вернуться к вопросу о формировании нового правительства.