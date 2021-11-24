Спікер парламенту Швеції задовольнив клопотання прем'єра про відставку

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен задовольнив прохання прем'єр-міністра Магдалени Андерссон про відставку. Найближчим часом лідери партій повернуться до питання формування нового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Швеції .

"Спікер парламенту Андреас Норлен отримав прохання про звільнення з посади прем'єр-міністра від Магдалени Андерссон і схвалив її", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Андреас Норлен зв'яжеться з лідерами парламентських партій 25 листопада, щоб обговорити ситуацію і повернутися до питання про формування нового уряду.