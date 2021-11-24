ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спікер парламенту Швеції задовольнив клопотання прем'єра про відставку

Новость на русском →
Стокгольм, Середа 24 листопада 2021 22:41
Спікер парламенту Швеції задовольнив клопотання прем'єра про відставку Фото: екс-прем'єр Швеції Магдалена Андерссон (facebook.com/magdalenaeandersson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен задовольнив прохання прем'єр-міністра Магдалени Андерссон про відставку. Найближчим часом лідери партій повернуться до питання формування нового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Швеції.

"Спікер парламенту Андреас Норлен отримав прохання про звільнення з посади прем'єр-міністра від Магдалени Андерссон і схвалив її", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Андреас Норлен зв'яжеться з лідерами парламентських партій 25 листопада, щоб обговорити ситуацію і повернутися до питання про формування нового уряду.

Нагадаємо, Магдалена Андерссон подала заяву про відставку з поста прем'єр-міністра Швеції через кілька годин після її обрання.

Зазначимо, вдень 24 листопада парламент Швеції проголосував за призначення Андерссон главою уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Прем'єр-міністр
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах