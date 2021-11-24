Спустя несколько часов после избрания: премьер Швеции уходит в отставку

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала заявление об отставке. По ее словам, она уходит в отставку из-за того, что партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Андерссон в Facebook .

"Сегодня утром я была избрана премьер-министром с намерением сформировать коалиционное правительство с представителями социал-демократов и Партии зеленых. Партия зеленых объявила, что больше не желает входить в состав правительства. Каждой стороне должно быть позволено сделать свой собственный выбор", - написала она.

Андерссон подчеркнула, что согласно с конституцией, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий покидает правительство. По ее мнению, Кабмин может уйти в отставку и в том случае, если новое правительство еще не вступило в должность.

"Несмотря на то, что парламентская основа представляется неизменной, вопрос о правительстве должен быть заново рассмотрен парламентом. Для меня это вопрос уважения, но я также не хочу возглавлять правительство, в котором есть основания сомневаться в его легитимности", - написала премьер Швеции.

Она добавила, что уже попросила президента Швеции принять ее отставку с должности премьера.

"Соглашения, которые я и моя партия заключили, будут действовать, если я стану премьер-министром, независимо от того, будет ли Партия зеленых в правительстве или нет. Партия зеленых также объявила, что примет меня в качестве премьер-министра в социал-демократическом однопартийном правительстве... Я также объявила, что по-прежнему готова стать премьер-министром, но для социал-демократического однопартийного правительства", - написала Андерссон.

При этом издание The Local отмечает, что Андерссон подала в отставкупосле того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.