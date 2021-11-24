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Премьером Швеции впервые в истории стала женщина

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Стокгольм, Среда 24 ноября 2021 11:31
Премьером Швеции впервые в истории стала женщина Фото: новый премьер Швеции Магдалена Андерссон (facebook.com/magdalenaeandersson)
Автор: Илона Свиридова

Шведский парламент проголосовал за назначение нового премьера-министра. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание The Local.

Сообщается, что парламент утвердил лидера социал-демократов Магдалену Андерссон новым премьер-министром Швеции. Но официально она примет полномочия только после встречи с королем Карлом XVI Густавом в эту пятницу.

Примечательно, что среди скандинавских стран только в Швеции до этого не было женщины на посту премьер-министра. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины возглавляли правительства.

Андерссон также обозначила политические приоритета на будущее - вернуть демократический контроль над школами и здравоохранением, отказ от приватизации сектора социального обеспечения, лидерство Швеции в сфере борьбы с изменением климата.

Напомним, две недели назад Стефан Левен подал заявление об отставке с должности премьера, но возглавлял правительство до избрания нового главы. Он был шведским премьером с 2014 года. Андерссон занимала пост министра финансов в его правительстве.

Ранее сообщалось, что правительство Туниса впервые в истории страны возглавила женщина.

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