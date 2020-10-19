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Спикер парламента Молдовы заразилась коронавирусом

Понедельник 19 октября 2020 11:20
Спикер парламента Молдовы заразилась коронавирусом
Фото: Зинаида Гречаная (facebook.com greceanii)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 октября, у спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной подтвердили коронавирус. Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное и она не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщает Newsmaker.

Как сообщается, 64-летняя Гречаная будет проходить лечение у себя дома. За ее состоянием здоровья будет наблюдать семейный врач. Отмечается, что на прошлой неделе подтвердили коронавирус у ее коллеги, вице-спикера Влада Батрынчи. Он лечится в больнице.

Кроме того, около месяца назад молдавские депутаты ушли на карантин из-за частых случаев заражения коронавирусной инфекцией в парламенте.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом.

Также у министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга подтвердили коронавирус.

Вместе с тем, стало известно о подтверждении коронавируса у главы бельгийского МИД Софи Вилмс. Считают, что она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи.

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