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Спикер парламента Грузии отказался ехать в Бучу. Назвал приглашение "неуместным"

Фото: Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал "неуместным" предложение о посещении города Буча. Свой отказ он объяснил недавним обострением отношений между Украиной и Грузией, связанным с отказом Тбилиси поддерживать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папуашвили на странице в Facebook.

Папуашвили в своем заявлении вспомнил об обвинениях Грузии в помощи России обходить санкции, введенные за полномасштабное вторжение в Украину.

Он пожелал "отдельным представители украинской власти" осознать "твердую поддержку", которую власти Грузии проявляют в отношении властей Украины и украинского народа.

"На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным", - заявил он.

Отметим, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук пригласил глав парламентов разных стран посетить Бучу, жители которой стали жертвами российских военных преступлений. Сегодня, к примеру, Бучу посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Больше о том, как Грузия отнеслась к российской агресии, читайте в материале "Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине".

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