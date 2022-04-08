Спікер парламенту Грузії відмовився їхати в Бучу. Назвав запрошення "недоречним"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав "недоречною" пропозицію про відвідування міста Буча. Свою відмову він пояснив недавнім загостренням відносин між Україною і Грузією, пов'язаним з відмовою Тбілісі підтримувати санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Папуашвілі на сторінці в Facebook.
Папуашвілі у своїй заяві згадав про звинувачення Грузії в допомозі Росії обходити санкції, введені за повномасштабне вторгнення в Україну.
Він побажав "окремим представники української влади" усвідомити "тверду підтримку", яку влада Грузії проявляє щодо влади України та українського народу.
"На тлі нерозуміння цих питань офіційна пропозиція виглядає недоречною", - заявив він.
Зазначимо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив голів парламентів різних країн відвідати Бучу, жителі якої стали жертвами російських військових злочинів. Сьогодні, наприклад, Бучу відвідали глава європейської дипломатії Жозеп Боррель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Більше про те, як Грузія поставилася до російської агресії, читайте в матеріалі "Свій інтерес. Як Грузія та Угорщина проявили себе під час війни в Україні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.