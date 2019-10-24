Спікер парламенту Естонії закликав Раду Європи тиснути на Росію через Донбасу

Фото: Хенн Пиллуаас (riigikogu ee)

За словами Пыллуааса, систематично дестабілізуючий поведінка РФ впливає не тільки на сусідні країни

Спікер парламенту Естонської Республіки Хенн Пиллуаас закликав до тиску на Російську Федерацію у зв'язку з порушеннями прав людини на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, відновивши в червні право голосу російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), асамблея звела до нуля фундаментальний принцип Ради Європи - захищати універсальні права людини.

"Росія здійснювала акти агресії щодо України і порушувала принципи врегулювання конфлікту, узгоджені на міжнародному рівні. Ми повинні продовжувати чинити тиск на винуватця і вимагати, щоб припинилося порушення прав людини на сході України", - заявив Пиллуаас.

За його словами, систематично дестабілізуючий поведінку Російської Федерації впливає не тільки на сусідні країни, але і на весь Євроатлантичний регіон.

"Ми повинні об'єднати сили, щоб протистояти цієї вкрай небезпечної тенденції. Ми зобов'язані зміцнити наш спільний європейський дім. Ніхто не зробить це за нас", - сказав спікер.

За словами Пиллуааса, рішення ПАРЄ у червні суперечить всьому, що потрібно країн, які стикаються з агресивним поведінкою сусідів або намагаються врегулювати заморожені конфлікти.

Нагадаємо, українська делегація відмовилася від участі в сесії ПАРЄ в Страсбурзі, яка проходила з 30 вересня по 4 жовтня. За словами голови української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько, таке рішення було прийнято на знак протесту проти повернення Російської Федерації в сесійний зал.

Рішення про повернення делегації Російської Федерації підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62. Ще 10 членів утрималися від голосування. В повному складі підтримали резолюцію про повернення Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.